Киев, 21 октября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, на Украине политические эксперты активно обсуждают номер студии «95 квартал» о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и реакцию на него первых лиц страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Julia berezovska Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева

В частности, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что внешние инвесторы «очень плохо» расценят шутки «Вечернего квартала» о Гонтаревой. По его словам, это якобы подтверждает наличие связей между олигархами и властью.

«95-й квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами (Игорем Коломйским) и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому номер 95-го квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное», — утверждает Милованов.

В свою очередь политолог и эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко отметил, что на Украину не заходят иностранные инвесторы, поскольку сам Милованов делает достаточно странные для своей должности заявления.

«Как этот мифический инвестор может пойти с инвестициями в страну, где министр экономики направо и налево радостно раздаёт сентенции по поводу ухода табачной компании, которая заплатила в бюджет 16 млрд налогов, мол, «уходит и ничего страшного, придут другие, это же рынок». Кто придет — идиоты? Кому нужен этот заповедник комсомольского идиотизма, кроме финансовых спекулянтов, с которыми вы заодно? Зачем инвестору головная боль в виде еженедельно изменяющегося законодательства…» — прокомментировал Романенко.

Напомним, в октябре международная группа компаний British American Tobacco приостановила работу табачной фабрики «В.А.Т.-Прилуки» на Украине. Недовольство у табачной фабрики вызвал законопроект №1049. Согласно документу, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.