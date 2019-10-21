Москва, 21 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Более трёх миллионов квадратных метров нежилой недвижимости появилось в Новой Москве за семь лет. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба столичного Стройкомплекса.

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Как отмечается в сообщении, с 2012 года объём нежилой недвижимости в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вырос в полтора раза. На момент присоединения к столице на этой территории было около 7 миллионов квадратных метров недвижимости такого типа.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал, что увеличение объёма нежилой недвижимости (социальных объектов, офисных, многофункциональных, производственных и логистических комплексов) позволило создать свыше 100 тысяч рабочих мест. 70−75% из них уже занято, что позволяет более половине взрослого населения новых территорий не выезжать на работу в центральные районы Москвы, а трудиться рядом с домом.