Лондон, 21 октября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Российские хакеры якобы долгое время прикрывались сетью иранских хакеров. Заявление об этом 21 октября разместил на своем сайте Британский национальный центр компьютерной безопасности (NCSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Российские хакеры

Обвинения выдвигаются в адрес хакерской группы Turla. Команду обвиняют в том, что она взломала хакерскую сеть иранских «коллег» и, маскируясь таким образом, якобы добывала информацию в госструктурах 35 стран. Отмечается, что это были, как правило, государства Ближнего Востока.

В NCSC заявляют, что несмотря на все предосторожности, смогли установить, что к кибератакам якобы причастна именно Turla.

Напомним, российских хакеров в США часто обвиняют во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. Подобные заявления делаются постоянно. Одно из последних было сделано 8 октября 2019 года Комитетом по разведке Сената США. При этом доказательства причастности «российских хакеров» не приводятся.