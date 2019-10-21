Киев, 21 октября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал «дурным тоном» попытки государственных чиновников «оценивать юмор». Об этом Гончарук сказал 21 октября на брифинге в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.ua Алексей Гончарук

Напомним, что в последнем номере шоу «95 квартал» при участии государственного хора имени Григория Веревки была исполнена песня «Горела хата», в которой обыгрывался недавний пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Песня начинается словами: «Горела хата, падала, а в Лондоне женщина плакала» (Гонтарева сейчас находится в Лондоне и отказывается сотрудничать с украинскими силовиками). Министр культуры молодежи и спорта УкраиныВладимир Бородянский уже извинился перед Гонтаревой за участие в мероприятии хора имени Веревки. Критически о номере высказались многие депутаты Рады и политологи.

«Вообще, оценивать юмор политику или государственному чиновнику — это, на мой взгляд, дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему хочется. Если бы была другая команда, а не команда «95-го квартала», то этот юмор вообще был бы не замечен. Я комментирую не сам юмор, а ту параллель, которую ему сейчас приписывают», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский «точно не смеялся», когда получил информацию о пожаре в одном из домов Гонтаревой.

«Сегодня у Украины в публичной плоскости много врагов. Каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете. Я неоднократно видел настоящую реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом… Президент Зеленский точно с этого не смеялся», — сказал Гончарук.

Он также заверил, что Зеленский и правоохранительные органы делают всё возможное, чтобы выяснить обстоятельства пожара, который произошел в день визита в Киев миссии Международного валютного фонда.

«Привязывать ситуацию с этим удачным или неудачным юмором к позиции президента я бы точно не стал. Эта параллель очень опасная», — подытожил глава украинского правительства.

ИА REGNUM отмечает, что сама Гонтарева уже заявила, что номер комиков из «95-го квартала» — это «стыд», поскольку «насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе», а участие в этом народного хора — «это уже позор для всей страны».

Дом в Киевской области, принадлежащий Гонтаревой, подожгли в ночь на 17 сентября, бросив в здание бутылки с зажигательной смесью. Дом сгорел дотла, силовики заявили, что начинают расследование.