Учёные из Екатеринбурга разработали более эффективные аккумуляторы
Екатеринбург, 21 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Новый способ создания дешевых и функциональных аккумуляторов предложили учёные Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Сколково. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба вуза.
Группа исследователей выдвинула предположение, что замена используемых неорганических материалов органическими может стать решением проблем при производстве аккумуляторов.
Протестировав новый синтетический полимер на основе дигидрофеназина (азотсодержащего соединения с несколькими циклами) в качестве катода, учёные пришли к выводу, что так можно достичь рекордно высоких эксплуатационных характеристик для нового типа накопителей энергии.
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Более того, массовое производство нового типа аккумуляторов должно оказаться значительно дешевле. Использование данного полимера продемонстрировало стабильность действия во время зарядки и разрядки.
Разработка передовых органических катодов, таких как синтетические полимеры, может сыграть важную роль в коммерциализации новой технологии батарей. По техническим характеристикам они не только не уступают предшественникам, но даже превосходят их. Это означает, что в ближайшем будущем можно будет покупать более мощные и компактные аккумуляторы по более низким ценам.