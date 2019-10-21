Екатеринбург, 21 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Новый способ создания дешевых и функциональных аккумуляторов предложили учёные Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Сколково. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба вуза.

Raimond Spekking Аккумуляторы

Группа исследователей выдвинула предположение, что замена используемых неорганических материалов органическими может стать решением проблем при производстве аккумуляторов.

Протестировав новый синтетический полимер на основе дигидрофеназина (азотсодержащего соединения с несколькими циклами) в качестве катода, учёные пришли к выводу, что так можно достичь рекордно высоких эксплуатационных характеристик для нового типа накопителей энергии.

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Более того, массовое производство нового типа аккумуляторов должно оказаться значительно дешевле. Использование данного полимера продемонстрировало стабильность действия во время зарядки и разрядки.

Разработка передовых органических катодов, таких как синтетические полимеры, может сыграть важную роль в коммерциализации новой технологии батарей. По техническим характеристикам они не только не уступают предшественникам, но даже превосходят их. Это означает, что в ближайшем будущем можно будет покупать более мощные и компактные аккумуляторы по более низким ценам.