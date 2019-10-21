Киев, 21 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах в настоящий момент составляют 21,336 млрд кубометров и, несмотря на формальный старт отопительного сезона, продолжают увеличиваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский газ

Соответствующие данные обнародовал 21 октября оператор газотранспортной системы Украины — госкомпания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, после завершения предыдущего отопительного сезона запасы газа увеличились в 2,4 раза; сейчас они на 26,2% больше, чем на аналогичную дату 2018 г. При этом украинские газовые хранилища заполнены на 66%.

По данным компании, 19 октября в хранилища было закачано 53,53 млн кубометров газа.

Ранее, когда запасы газа Украины превысили 21 млрд кубометров, «Нафтогаз Украины» выпустил официальное заявление, что нынешние запасы топлива в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация с транзитом российского газа в ЕС.

Между тем эксперты отмечают, что реально количество газа, которым располагает Украина на зиму, гораздо меньше, чем заявляют власти страны. Также неурегулированным остается финансовый аспект — украинцы не знают, сколько придется заплатить за газ, а эксперты предполагают, что в случае конфликтного развития ситуации с транзитом цены на топливо сразу могут взлететь в несколько раз.