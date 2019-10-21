Красноярск, 21 октября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Незаконная рубка леса на сумму более 11 млн рублей выявлена в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 октября в ГУ МВД России по региону.

24.мвд.рф Незаконно срубленные деревья в Красноярском крае

Уточняется, что полицейские пресекли незаконную рубку в Емельяновском районе края.

Установлено, что 24-летний и 43-летний мужчины незаконно срубили в Никольском участковом лесничестве 111 сосен и пять лиственниц. Ущерб превысил 11 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). «Чёрным» лесорубам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в региональной прокуратуре подчеркнули, что в Красноярском крае расследуются 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов.

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