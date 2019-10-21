Москва, 21 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Сильный рост продаж успокоительных и антидепрессантов зафиксирован в российских аптеках. Об этом сообщили 21 октября «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, занимающейся мониторингом фармацевтического рынка.

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Сообщается, что с января по август было куплено на 12% больше антидепрессантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или на 15%, если сравнивать данные в рублевом эквиваленте.

По мнению гендиректора компании Сергея Шуляка, реального роста доходов населения нет, значит, причиной роста продаж стала возросшая необходимость в препаратах. Некоторые эксперты полагают, что подобные средства просто стали чаще выписывать врачи для лечения бессонницы и мигрени, но такой вывод был сделан на основе данных, выявленных в США.

Напомним, по данным ВОЗ, депрессия занимает четвертую позицию в рейтинге заболеваний, которые становятся причиной нетрудоспособности человека.