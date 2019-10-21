Москва, 21 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В Госдуме предлагают разработать единую стратегию межведомственного взаимодействия субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям, посвященным профилактике семейно-бытового насилия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Профилактическая и индивидуальная работа с лицами, совершившими правонарушения, регламентированы достаточно узко и неполно. Никаких комплексных мер, в том числе и межведомственного характера, профилактики именно насилия в семейно-бытовой сфере в подзаконных актах не предусматривается», — констатировали участники слушаний.

«Целесообразным представляется выработка единой стратегии межведомственного взаимодействия субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере», — отмечается в документе.

Учитывая важность и остроту обсуждаемой проблемы, недостаточную результативность существующих мер профилактики, направленных на преодоление негативных явлений в сфере семейно-бытовых отношений, назрела необходимость совершенствования законодательного механизма защиты жертв домашнего насилия и профилактики правонарушений в данной сфере.

Специальный закон станет важным дополнительным инструментом консолидации субъектов профилактики семейно-бытового насилия в целях реализация мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия, обеспечения защиты от насилия в семье тех ее членов, которые в силу малолетнего или преклонного возраста, инвалидности, материальной зависимости не могут самостоятельно проявить инициативу и обратиться за помощью, полагают в Госдуме.

Вместе с тем факт внесения законопроекта в Госдуму вызвал не только положительную реакцию.

«Первый блин комом, мы прочувствовали реакцию», — заявила замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Глава профильного комитета Госдумы Тамара Плетнева (КПРФ) также видит риски и в введении охранных ордеров и центров защиты.

«Мы будем думать, мы будем советоваться», — указала глава комитета.