Чита, 21 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В Забайкальском крае открылась социальная гостиная «Я люблю тебя жизнь», которая поможет адаптироваться людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как пояснили сегодня, 21 октября, в пресс-службе забайкальского края, проект реализован на средства президентского гранта, их размер составил 634 тысячи рублей.

Правительство Забайкальского края Социальная гостиная открылась на базе социального приюта в Чите

«В приюте находятся люди без определенного места жительства, люди с ограниченными возможностями и попавшие в трудную жизненную ситуацию, пенсионеры, алко‑ и наркозависимые, онкобольные», — пояснили авторы проекта. Они полагают, что правильно организованный досуг улучит психическое состояние данной категории лиц.

Проектом предусмотрено также занятия с обитателями гостиной. Они будут вестись по четырём направлениям: «Музыкальная шкатулка», «Виртуальный туризм», «Фильм! Фильм! Фильм!», «Литературное чтиво».

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа и с этого времени на жителей региона стали распространять все льготы и преференции, полагающиеся дальневосточникам. Кроме того, новое руководство Забайкалье взяло курс на максимальное привлечение средств из федерального бюджета посредствам участия в различных программах нацпроектов и президентских грантах.

В течение 2017−2018 годов грантами было поддержано 37 забайкальских проектов. А по итогам 2019 года в перечень победителей вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 13 инициатив на общую сумму более 22 миллионов рублей.