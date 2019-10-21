Париж, 21 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Государственный секретарь при министерстве экономики Франции Аньес Паннье-Рунашер призывает французские малые и средние предприятия «принять меры» против перспективы Brexit после публикации исследования, показывающего, что 54% компаний не изучили влияние выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я не могу быть удовлетворена тем фактом, что 54% опрошенных компаний говорят, что они не изучали последствия Brexit для себя, своих клиентов и своих поставщиков», — заявила госсекретарь.

Согласно недавнему опросу, 54% из 3000 французских малых и средних предприятий, торгующих с Великобританией, заявляют, что не знают о последствиях Brexit. Кроме того, 53% из них говорят, что плохо подготовлены к выходу Великобритании.

Напомним, по данным Medef, французской организации работодателей, Brexit «без соглашения» может стоить французской экономике 0,2 пункта ВВП в 2020 году. Убытки могут понести 30 тыс. французских компаний, которые экспортируют свои товары в Великобританию.