Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Построенный на Северной верфи в Санкт-Петербурге новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» (первый серийный корабль проекта 22 350) приступил к государственным испытаниям, сообщили 21 октября на предприятии.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Касатонов» ВМС России

«Комиссия Государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа», — отметили на «Северной верфи».

На ноябрь запланированы испытания вооружения, военной техники и комплекса авиационного оборудования.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» предназначен для поражения надводных, подводных, воздушных и наземных целей, совместных действий с морскими десантами, охраны государственных границ, для участия в контртеррористических и миротворческих операциях, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных районах Мирового океана.

Благодаря специальной архитектуре сплошной надстройки физические поля фрегата минимизированы, что понижает радиолокационную и оптическую заметность.

Водоизмещение фрегата — 5000 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — 170−210 человек.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.

Фрегат будет служить на Северном флоте ВМФ России.

Напомним, головным фрегатом проекта 22 350 стал корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков».