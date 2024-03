Вашингтон, 21 октября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Истребитель пятого поколения F-35 потерпел неудачу на решающем этапе испытаний. Поэтому Пентагон не даст разрешения на полномасштабное серийное производство этой боевой машины в 2019 году. Об этомпишет американский военный новостной ресурс We Are The Mighty.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

По оценкам минобороны США, данный процесс может быть начат не ранее чем через год, а точнее — с января 2021 года. Эту информацию в ходе брифинга 18 октября 2019 года сообщила заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд.

Истребитель F-35 не прошёл фазу своих испытаний под названием «среда моделирования». В ходе этой фазы моделируются такие характеристики, как погода, география и дальность, что позволяет лётчикам-испытателям доказать «полные возможности самолета против всего спектра требуемых угроз и сценариев».

Ранее сообщалось, что в списке из самых дорогих и ненадёжных военных оружейных программ Пентагона программа создания совместного ударного истребителя F-35 занимает первое место. Расходы по всему жизненному циклу программы до 2070 года оцениваются более чем в 1,1 триллиона долларов.