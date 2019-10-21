Москва, 21 октября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. В Госдуме не видят ничего сверхъестественного в данных исследования, согласно которым в 2019 году примерно каждая десятая российская компания планирует сокращение персонала, при этом почти половина работодателей намерена увеличить численность сотрудников, предает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

«Ничего сверхъестественного или из ряда вон выходящего я в этих исследованиях не увидел. Это, во-первых, прогноз. Во-вторых, если сравнить его с прошлым прогнозом, каких-либо значимых изменений нет», — заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предполагаемое сокращение в 20% крупных компаний можно объяснить общей тенденцией.

«В крупных компаниях, как и в государственных или муниципальных организациях, штат нередко чрезмерно раздут. И периодическая реструктуризация штатного расписания — естественный процесс. Главное, чтобы на своих местах оставались те, кто реально работает и от кого зависит развитие компании», — указал Нилов.

Кроме того, по словам парламентария, в кадровом деле в последнее время внедряются новые методы и технологии.

«Не нужно забывать, что есть и такая форма привлечения рабочей силы, как, к примеру, самозанятые граждане. Это уже не штатные сотрудники, и они выполняют свою работу на основании соответствующего договора», — рассуждает он.

Что касается приведенных в исследовании показателей, то при 10% компаний, планирующих сокращение персонала, более 60% будут наоборот, расширять количество сотрудников. И очень сложно спрогнозировать, будет больше людей трудоустроено или попадет под сокращение.

«Считаю, пока мы наблюдаем определенную игру цифр, и на фоне остро воспринимаемых вопросов, связанных с рынком труда, подобные выводы зачастую делаются поверхностно, без должного уровня объективного анализа», — заявил Нилов.