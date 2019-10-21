Киев, 21 октября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают неожиданный поворот событий в «земельной реформе», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

В частности, 18 октября профильный комитет Верховной рады одобрил для рассмотрения в сессионном зале законопроект о продаже земли, который был внесен депутатами от партии «Слуга народа» как альтернативный правительственному.

Внефракционный депутат Рады Оксана Савчук сообщила прессе некоторые подробности относительно этого заседания комитета. По ее словам, изначально заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, но буквально в последний момент его перенесли на 9:00.

«В 8:40 утра мне звонят и говорят, что комитет состоится в 9 утра! За 20 минут всем надо было собраться. Некоторым звонили за 5 минут, а уже в 9:08 комитет успел рассмотреть все зарегистрированные законопроекты», — отметила депутат.

Ключевое отличие «альтернативного» законопроекта — в возможности покупать украинскую землю для иностранцев. В нем прописали запрет покупки земель компаниями, у которых конечный бенефициар — иностранный, но временный, до 1 января 2024 года.

«Вот именно так, кулуарно и за закрытыми дверьми, и будет проходить распродажа земли. Точнее, даже не распродажа, а закрепление права собственности. И только очень наивные граждане могут мечтать о том, что «сюда придут инвестиции». Их не было, нет и не будет», — прокомментировал ситуацию сегодня, 21 октября, украинский политолог Юрий Гаврилечко.

Эксперт задается риторическим вопросом, научили ли украинскую власть чему-нибудь итоги приватизации.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пресс-марафона 10 октября президент Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение определенного времени сельскохозяйственную землю на Украине нужно продавать исключительно украинцам, а затем уже можно открыть рынок земли другим иностранным компаниям. Конкретных дат глава Украины не называл, но отметил, что существует серьезная проблема с теми иностранными компаниями, которые уже сейчас арендуют украинскую землю, и «выгнать» их нельзя. До этого власти Украины неоднократно заявляли, что не «сдадут» украинскую землю иностранцам.