150 человек эвакуировали из ТЦ Самары из-за сработавшей сигнализации
Самара, 21 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. 150 человек эвакуировали из гипермаркета «Лента», расположенном в торговом центре (ТЦ) «Гудок» в Самаре. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
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ТЦ «Гудок»
Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торговом центре «Гудок» поступило на пульт спасателям в 11:42 часов (местное время).
Приехавшие на место пожарные выяснили, что на цокольном этаже гипермаркета «Лента» пригорела пища.
По словам спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.