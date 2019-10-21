Москва, 21 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В России при регулировании сетевого пространства могут перейти от блокировки к применению штрафов к нарушителям, заявил 21 октября глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Интернет. Штрафы

По его словам, сейчас в России проходит обсуждение соответствующего законопроекта, который предписывает серьезные штрафы для компаний, не соблюдающих закон в области регулирования интернета.

«Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед», — цитирует Жарова ТАСС.

Он добавил, что штрафами Роскомнадзор добьется, чтобы компании соблюдали местное законодательство.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ РФ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые он посчитает нарушающими закон.

НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), а также отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

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