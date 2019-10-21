Москва, 21 октября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. По итогам трёх кварталов 2019 года объём реализации кроссоверов и внедорожников от всего количества продаж новых автомобилей в России превысил 47%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Milhouse35 Hyundai Creta

Всего за первые девять месяцев 2019 года на авторынке России был продан 523 581 новый автомобиль сегмента SUV, что на 2,2% меньше результата прошлого года.

Больше всего в данном сегменте было продано южнокорейских моделей Hyundai Creta — 49 648 единиц. Таким образом, результат продаж этого авто был увеличен на 4% по сравнению с прошлым годом.

На второй строчке разместилась французская модель Renault Duster. Её за отчётный период приобрели 27 299 автолюбителей. Это на 5,6% меньше, чем годом ранее. Тройку лидеров по продажам в сегменте SUV замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan. С января по сентябрь 2019 года в России было реализовано 24 169 единиц этой модели, что на 11% больше прошлогоднего результата.

На четвёртом и пятом местах соответственно KIA Sportage (23 734 ед.) и Toyota RAV4 (21 345 ед.).

Напомним, в сентябре 2019 года самым покупаемым автомобилем сегмента SUV на авторынке России стал южнокорейский кроссовер Hyundai Creta. Всего за месяц в РФ было реализовано 6408 моделей Creta. Это на 9% больше, чем годом ранее.

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