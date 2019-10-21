Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Машину Штирлица из фильма «Семнадцать мгновений весны» выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Motor BMW Штирлица

На этом автомобиле в восьмой серии кинофильма Штирлиц везёт пастора Шлага к границе Швейцарии. Седан 1937 года выпуска имеет мотор и коробку передач от «Волги-24». К авто идут в комплекте заводские запасные части.

В описании автомобиля говорится, что немецкая модель имеет заводской номер 129. Машину мобилизовали в немецкую армию в 1941 году. С 1942 года по 1944 год на этом автомобиле ездил обергруппенфюрер СС и полиции генерал-полковник Альфред Вюненберг. В марте 1945 года седан в качестве военного трофея забрали недалеко от Берлина советские бойцы, а в 1958 году автомобиль был передан на Мосфильм.

BMW советского разведчика из легендарного фильма оценили в 5,5 млн рублей.

Напомним, ранее тюнинг-ателье Neiman Marcus из США представило суперкар Aston Martin 007 DBS Superleggera. Автомобиль создавался при участии актера Дэниела Крейга, который сыграл секретного агента Джеймса Бонда. В чем заключалось участие актера при создании машины — тюнеры не сообщают.

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