Вашингтон, 21 октября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» продолжает удерживать лидирующую позицию по кассовым сбором в кинотеатрах США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей медиакомпании CJ E&M и веб-сайта, отслеживающего кассовые сборы Box Office Mojo.

С 18 по 20 октября южнокорейский фильм собрал в прокате 1,4 млрд вон (~$1 241 334), благодаря чему занял 11-е место в недельном рейтинге Box Office Mojo.

Известно, что впервые дни показа фильм собрал 451 млн вон (~$284 216), то есть ~$128 072 на кинотеатр, что является рекордным показателем.

В настоящее время фильм показывают в 33 кинотеатрах США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Бостон, Чикаго, Вашингтон и Сан-Франциско.

Как отмечают специалисты, жители США высоко оценили южнокорейский фильм, так как билеты на премьеру были распроданы в первые часы с момента старта продаж.

Отметим, что фильм «Паразиты» номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм.