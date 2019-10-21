Киев, 21 октября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. В Обуховском районе Киевской области зафиксированы торфяные пожары на площади более 1,4 гектаров, сообщили 21 октября в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Торфяной пожар

«Сейчас в селе Романкив, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 гектара торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе города Киева», — сказано в сообщении.

На место происшествия для проведения замеров выехали представители Киевского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины и лаборатории «Киевской службы спасения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Украины восточнее Днепра отмечено значительное превышение уровня угарного газа в воздухе. Эксперты связывают это с погодными условиями, а также сожжением опавших листьев.