За детскими площадками Подмосковья будут ежедневно следить через приложение
Красногорск, 21 октября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В Московской области будут ежедневно инспектировать детские игровые площадки с помощью специального мобильного приложения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.
По словам начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова, с 21 октября 2019 года инспекторы и общественники региона с помощью мобильного приложения начали ежедневного «осматривать» детские площадки на соответствие стандартам безопасности, а также оценивать качество уборки. Всего в регионе насчитывается больше 14 тыс. игровых площадок. Для наблюдения за ними и иными объектами ведомство привлекло порядка 500 волонтеров и внештатных инспекторов.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в одинцовском парке Малевича появятся поля для игры в волейбол и мини-гольф, точки для пикников, амфитеатр и площадки для передержки животных.