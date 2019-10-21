Киев, 21 октября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Несоблюдение режима прекращения огня в Донбассе «играет на руку» украинскому олигарху Игорю Коломойскому в его противостоянии с другим олигархом, Ринатом Ахметовым.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Об этом 21 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявила политолог Янина Соколовская.

«Экономические законопроекты, которые принимаются в Верховной раде, напрямую играют на Коломойского против его конкурентов. То, что сейчас нет затишья на Донбассе, это тоже сейчас играет на руку Коломойскому и против Ахметова. Он получает свои выгоды», — сказала Соколовская, не объяснив, как конкретно это происходит.

Эксперт считает, что в итоге Коломойский возьмет под контроль всю Украину и отомстит бывшим украинским властям за то, что они «забрали» у него ПриватБанк.

«Он получит под контроль всю страну… Коломойский очень мстительный человек, он мстит профессионально. И когда Порошенко забирал у него ПриватБанк, он должен был на это обратить внимание. Сейчас, то что у нас происходит в стране — холодная, планомерная месть Коломойского всем тем, кто забирал у него банк. Не надо было ругаться с Коломойским, нужно было договариваться», — считает Соколовская.

Она также напомнила, что т.н. «днепропетровский клан очень давно при власти в Украине».

«Это началось еще раньше Кучмы, это началось еще при Брежневе. Традиции (политического руководства) у днепропетровских огромные», — резюмировала политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент одним из ключевых моментов внутриполитической жизни Украины является суд по законности национализации Приватбанка в 2016 году. 16 октября стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска от Коломойского и подконтрольных ему структур о возврате им акций Приватбанка — до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

Накануне, 20 октября, Коломойский заявил журналистам, что имеет влияние на главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию, поскольку это «ближайший наш товарищ».