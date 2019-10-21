Найроби, 21 октября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Власти Кении начали массовую вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки. Об этом передает VOA Africa.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

По данным Всемирной организации здравоохранения, в восточноафриканском регионе наблюдается самый высокий в мире уровень заболеваемости раком шейки матки.

Программа вакцинации против ВПЧ официально началась в пятницу, 18 октября, в прибрежном кенийском городе Момбаса.

В рамках плановой иммунизации вакцина будет бесплатно предоставляться всем 10-летним девочкам страны. Девочки получат вакцину в двух дозах с интервалом в шесть месяцев.

Президент стран Ухуру Кеньятта во время пятничного запуска программы назвал внедрение вакцин важной вехой в борьбе с неинфекционными заболеваниями.

«Доступ наших девочек к вакцине против ВПЧ приведет к сокращению числа новых случаев рака шейки матки и обеспечит жизнь наших дочерей и сестер, — сказал он. — Это означает, что наши молодые женщины, которые имеют решающее значение для будущего нашей нации, будут защищены от ранней смерти».

Министерство здравоохранения Кении сообщило, что в этом году вакцинация от ВПЧ обойдется стране примерно в 7,7 миллионов долларов США.

«Внедрение вакцины против ВПЧ на нашем предприятии может сократить бремя рака шейки матки почти на 70 процентов», — в интервью журналистам сказал глава Национальной программы иммунизации Коллинз Табу.

Он отметил, что по крайней мере семь женщин в Кении умирают от рака шейки матки каждый день.

По меньшей мере 115 других стран мира регулярно применяют вакцину от ВПЧ, включая Уганду, Танзанию и Руанду. Табу сказал, что благодаря вакцине в Руанде был практически полностью ликвидирован рак шейки матки.

«Немного смущает, что Кения может быть последней или второй последней страной в Восточной Африке, которая применила вакцину, которая должна защитить наших девочек от рака шейки матки», — сказал Табу.