Козельск, Калужская область, 21 октября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Детский приют семейного типа торжественно открыли в селе Губино Козельского района Калужской области. Здание и помещения приюта освятил митрополит Калужский и Боровский Климент. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru В Губино состоялось освящение и литургия возрожденного храма в честь Зачатия Иоанна Предтечи

Владыка Климент познакомился с семьей организаторов детского пансиона и условиями, в которых будут проживать дети. В тот же день в Губино состоялось освящение и литургия возрожденного храма в честь Зачатия Иоанна Предтечи. После службы митрополит Климент поздравил прихожан, выразив уверенность, что богослужения будут совершаться регулярно и желающие смогут молиться в восстановленном храме. Митрополит подарил храму Тихвинскую икону Божьей Матери.

На сегодняшний день сельский храм в Губино полностью восстановлен. Идёт благоустройство территории. Завершено и строительство воскресной школы при храме.