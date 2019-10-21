Ярославль, 21 октября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В Ярославле вновь заговорили о реализации проекта «Умный город». Данные об этом содержатся в информации муниципалитета Ярославля к заседанию постоянной комиссии по ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фонари

Как ранее сообщало ИА REGNUM соглашение о реализации в Ярославской области проекта «Умный город» было подписано на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2017 году. Планировалось, что корпорация «Ростех» вложил в проект 3,5 млрд рублей. С тех пор новостей об «Умном городе» практически не было. Лишь в 2018 году сообщалось об установке в Рыбинске нескольких новых светофоров и 250 энергосберегающих светильников.

О проекте вспомнили в связи со сложной ситуацией с уличным освещением в Ярославле. В информации мэрии города говорится, что выправить ситуацию поможет проект «Светлый город». Ранее в сообщениях правительства области он фигурировал как подпроект «Умного города».

«По информации департамента инвестиций и промышленности Ярославской области в настоящее время разрабатывается экосистемный проект на территории Ярославской области, в том числе подпроект «Светлый город» в городе Ярославле. На текущий момент идет уточнение параметров и юридической модели реализации проекта. Согласно предварительному плану-графику начало реализации подпроекта «Светлый город», которым предусматривается замена старых светильников на новые светодиодные с интеллектуальным управлением, планируется не ранее начала 2020 года», — говорится в информации мэрии Ярославля.

В последний раз губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов упоминал проект «Умный город» в марте 2018 года. Тогда он обещал, что технологии «Умного города» будут внедрятся в Ярославле «в ближайшей перспективе».