Анкара, 21 октября, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.