Москва, 21 октября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») сожалеет, что не сможет увидеть президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

«Хотела повидать Владимира Зеленского на инаугурации императора Японии. Но не дают визу», — отметила Поклонская.

Парламентарий предложила в шутку ответную меру.

«Готовим законопроект о запрете аниме. (На всякий случай, шутка)», — добавила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Украины Владимир Зеленский прилетел в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито.