Москва, 21 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуацию в Сирии, об этом 21 октября сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

«Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Также российский лидер поздравил Нетаньяху с 70-летним юбилеем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Израиля находятся на самом высоком уровне, их отличает содержательный политический диалог.

По его словам, российская сторона уделяет большое внимание развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Израилем, стремится к партнерству и конструктивности. Путин признался, что говорит о столь высоком уровне отношений «без всякого преувеличения, с гордостью».

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