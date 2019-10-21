Тбилиси, 21 октября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй направил официальное обращение проживающим в США грузинским эмигрантам и напомнил им о необходимости достойного представления своей родины, назвав их лицом нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Католикос-Патриарх Илия II

«Сегодня сложное время, трудно идти по пути правды, но вы не бойтесь испытаний; главное — дать правильный ответ вызовам. Вы — лицо нашей страны. Поэтому ваши хорошие или плохие деяния оказывают влияние на имя Грузии. Не имеет значения, на какой вы должности, какие обязанности на вас возложены; я хотел бы, чтобы своей достойной жизнью вы были представителями и ценителями своей родины», — пишет патриарх в своем послании, которое опубликовано на официальном сайте патриархии Грузии.

Он благословляет проживающих в США эмигрантов и просит Пресвятую Богородицу проторить им путь к Грузии, чтобы полученные за рубежом знания и опыт эти люди могли направить на пользу родины.