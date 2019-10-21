Тбилиси, 21 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Экспорт из Грузии в Россию в январе-сентябре текущего года превысил $371,1 млн, что на 17,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Национальной службы статистики Грузии, Россия последние несколько лет стабильно удерживает лидерство среди стран-экспортеров грузинской продукции.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

На втором месте находится Азербайджан ($355 млн, что на 4% выше показателя за январь-сентябрь 2018 года), на третьем — Армения ($261 млн), экспорт в которую возрос за последний год на 30,6%.

Общий объем экспорта из Грузии за период с января по сентябрь текущего года возрос на 11,1% и превысил $2,7 млрд.

В тройке крупнейших импортеров Грузии Россия так же стабильно занимает вторую позицию. В январе-сентябре 2019 года импорт из России в Грузию составил $661,4 млн, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Главным импортером для Грузии продолжает оставаться Турция, из которой за этот же период было поставлено продукции стоимостью свыше $1,1 млрд. Это на 7% превышает показатель за январь-сентябрь 2018 года. Тенденция сокращения импорта наблюдается из Китая (на 0,1%), Азербайджана (на 0,9%), Украины (на 22%) и Армении (на 20,4%).

Общий объем импорта в Грузию за январь-сентябрь текущего года составил $6,47 млрд, что на 3,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Внешнеторговый оборот Грузии со странами ЕС за этот период уменьшился на 4,6%, до $2 млрд 287,6 млн, в основном за счет сокращения импорта из этих стран на 10,6% (до $1 млрд 667,5 млн), экспорт же в страны ЕС вырос на 16,3%, до $620,1 млн.

Уменьшился и импорт в Грузию из стран СНГ (на 12,4%, до $1 млрд 704,7 млн), а экспорт вырос на 23,2% (до $1 млрд 430,9 млн). Соответственно, внешнеторговый оборот со странами СНГ достиг $3 млрд 135,6 млн, что на 0,9% превышает показатель за январь-сентябрь прошлого года.

Общий объем внешнеторгового оборота Грузии за этот период составил $9 млрд 193,7 млн, что на 0,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года.