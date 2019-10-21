Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга продолжили серию рейдов по местам скопления иностранных трудовых мигрантов. В ходе очередной операции на соблюдение действующего законодательства проверили работников рынка на Московском проспекте (Адмиралтейский район) и скандально известного универсама на проспекте Косыгина (Красногвардейский район).

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Всего документы проверили у 841 иностранца, 130 из них были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за различные нарушения.

«При этом 16 граждан вовсе не имели при себе документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их право на пребывание в России. Кроме того, один иностранец проверяется на причастность к подделке документов», — сообщили 21 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ряд нарушителей по решению судов будут принудительно выдворены за пределы Российской Федерации.

Напомним, после сентябрьской массовой драке мигрантов в центре Петербурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43 нелегальных мигранта. К административной ответственности привлечен 21 иностранный гражданин.