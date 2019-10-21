Канберра, 21 октября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Полиция Австралии закупила спорткар BMW M3 в кузове F80 для борьбы со стритрейсерами. Фото с авто размещено на странице Australian Police Vehicles в Facebook.

Australian Police Vehicles Facebook Group BMW M3

Яркий седан цвета San Marino Blue фотошпионы засняли в ходе работы полиции. Машина оборудована специально для скрытого патрулирования. Она лишена опознавательных знаков, однако распознать спецверсию полицейского спорткара можно по специальным светодиодным сигналам красно-синего цвета, которые размещены за лобовым стеклом, а также сверху и снизу заднего стекла. Кроме того, спецсигналы расположены в переднем бампере и за окном задней двери.

В движение модель приводит 431-сильный трёхлитровый битурбированный мотор. От 0 до 100 км/ч седан набирает за 4,1 секунды. Его максимальная скорость с пакетом M-Driver достигает 280 км/ч.

Стоит отметить, что официально полиция Австралии пока не прокомментировала информацию о появлении «заряженного» спецавтомобиля. Вероятно, что власти не хотят афишировать новинку из-за специфики оперативной работы.

Напомним, по итогам сентября 2019 года в мире было реализовано 248 684 автомобиля компании BMW. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

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