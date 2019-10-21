Вильнюс, 21 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас в середине января 2020 года будет отозван из Москвы. Официально — в связи с завершением своего срока полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 октября. Об этом говорится в представлениях МИД Литвы правительству страны. При этом возможная кандидатура нового посла не называется.

Ru.mfa.lt Ремигиюс Мотузас

Мотузас в 2019 году попал в коррупционный скандал в связи с подозрениями в создании незаконных схем по торговле шенгенскими визами в Москве. Однако в итоге до предъявления обвинений не хватило доказательств. Он прошёл в этом деле в статусе специального свидетеля, который присваивается в Литве лицам в шаге от официальных обвинений. Обвинения были выдвинуты только против литовского бывшего дипломата и предпринимателя, экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса, гражданина России Рената Насырова и предпринимателя Альбинаса Беляускаса.

Из-за скандала Мотузаса отзывали из Москвы, однако МИД Литвы попытался это представить как вынужденную меру по обеспечению безопасности дипломата. Якобы из-за угроз в России в связи с делом о событиях 13 января 1991 года.

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