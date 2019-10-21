В России выросли продажи автомобилей Porsche
Москва, 21 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. За период с января по сентябрь 2019 года продажи автомобилей немецкой марки Porsche в России выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».
Всего за отчетный период на российском авторынке было реализовано 3900 автомобилей немецкого бренда.
Причем за три квартала 2019 года в России было продано 2370 внедорожников Porsche Cayenne, что на 31,5% больше, чем год назад. А вот продажи Porsche Macan за отчетный период упали на 18,6%, 1018 экземпляров.
Сообщается также, что за январь-сентябрь 2019 года были проданы 300 Porsche Panamera, что на 22% ниже показателя продаж прошлого года. А вот продажи спорткаров Porsche 911, наоборот, увеличились на 17%, до 154 единиц. Также на российском авторынке за три квартала 2019 года были реализованы 35 штук Porsche Boxster (-17%) и 23 экземпляра Porsche Cayman (-57%).
Напомним, по итогам сентября 2019 года в России было продано на 10% меньше автомобилей Porsche, чем в сентябре 2018 года.
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