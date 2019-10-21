Москва, 21 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. За период с января по сентябрь 2019 года продажи автомобилей немецкой марки Porsche в России выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Basheer Tome Porsche

Всего за отчетный период на российском авторынке было реализовано 3900 автомобилей немецкого бренда.

Причем за три квартала 2019 года в России было продано 2370 внедорожников Porsche Cayenne, что на 31,5% больше, чем год назад. А вот продажи Porsche Macan за отчетный период упали на 18,6%, 1018 экземпляров.

Сообщается также, что за январь-сентябрь 2019 года были проданы 300 Porsche Panamera, что на 22% ниже показателя продаж прошлого года. А вот продажи спорткаров Porsche 911, наоборот, увеличились на 17%, до 154 единиц. Также на российском авторынке за три квартала 2019 года были реализованы 35 штук Porsche Boxster (-17%) и 23 экземпляра Porsche Cayman (-57%).

Напомним, по итогам сентября 2019 года в России было продано на 10% меньше автомобилей Porsche, чем в сентябре 2018 года.

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