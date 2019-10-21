Уралец признан виновным по делу о ДТП, в котором погибла семья полицейского
Нижние Серги, Свердловская область, 21 октября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Нижних Сергах Свердловской области вынесен приговор в отношении гражданина, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть нескольких человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Гражданин признан виновным и приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии поселении. Также он обязан выплатить компенсацию в размере трёх миллионов рублей за моральный ущерб родственнице погибших и полмиллиона рублей женщине, получившей в результате ДТП тяжкий вред здоровью.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Пермь — Екатеринбург 16 мая 2019 года. В тот день водитель грузовика «КАМАЗ» нарушив Правила дорожного движения стокнулся с автомобилями «Лада» и «УАЗ».
Отметим, что подсудимый признал свою вину. Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.