Анкара, 21 октября, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции за прошедшую неделю арестовали 4407 нелегальных мигрантов, об этом 21 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Среди задержанных присутствовали граждане Пакистана, Сирии, Ирака, Ирана, Афганистана, Туниса, Кувейта, Марокко, Египта, Ливии, Бангладеш, Сомали, Ганы, Йемена и других стран.

Напомним, Турция продолжается оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Африки. Мигранты пытаются проникнуть на территорию Евросоюза.

По официальным данным, с начала 2019 года в стране было задержано свыше 336 тыс. нелегалов, что уже значительно превысило показатели за 2018 год, когда аресту подверглись 268 тыс. человек.