Стокгольм, 21 октября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Дополнение The Old Gods для игры Crusader Kings 2 теперь можно получить бесплатно. Об этом 21 октября сообщает портал PCGamer.

Дополнение The Old Gods для игры Crusader Kings 2

Для получения дополнения нужно подписаться на новостную рассылку серии игр Crusader Kings. После этого на электронную почту геймеров придёт ключ для Steam-версии проекта.

Дополнение The Old Gods добавляет в игру фракцию викингов. Его релиз состоялся в мае 2013 года.