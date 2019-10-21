Зеленодольск, Татарстан, 21 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Скандалы, гремящие не первый год и связанные с расселением аварийного фонда Зеленодольска (Татария), продолжаются. Семью Евгении Романовой с двумя маленькими детьми принудительно, по решению суда, инициированного местными властями, выселили из единственного жилья, купленного на собственные средства, с выплатой «издевательской компенсации» — 300 тыс. рублей. Евгения записала открытое видеообращение, в котором рассказала о потере квартиры в 30 кв. м, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A.Savin, WikiCommons Зеленодольск

Семью выселили 18 октября 2019 года из дома №9 по улице Мира.

«У нас было изъято аварийное жилье. 30 квадратов собственного жилья. Взамен предоставляют 18 квадратных метров на условиях ипотеки либо коммерческого найма», — отметила Евгения, добавив, что компенсация была копеечной.

Она также уточняет, что ею было подано заявление об отсрочке исполнения суда о выселении, но приставы заявили, что это не является основанием для приостановки действий, и дали 10 часов на вывоз имущества.

Напомним, программа расселения аварийного фонда, стартовавшая в Татарии восемь лет назад, в 2018—2019 годах привела к громким скандалам. Собственникам аварийного фонда за их квартиры, зачастую купленные с привлечением ипотеки, предлагают очень низкую выкупную цену — 11 022 рубля за квадратный метр общей площади. В итоге выкупной стоимости хватает на помещение, которое не равноценно тому, из которого выселяют. Жители не согласны с компенсациями, пытаются судиться, но проигрывают иски. В результате их выселяют принудительно.

К примеру, в 2018 году на всю страну прогремела история 93-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую совместно с дочерью-пенсионеркой выселяли без предоставления равноценной жилплощади.

Аварийщики Альметьевска, Чистополя, Болгара, Зеленодольска били во все колокола, проводили митинги, пикеты, жаловались во всевозможные инстанции. Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, получив письма от десятка жителей Татарии, в июне 2019 года обратился к главе региона Рустаму Минниханову с просьбой принять меры, так как людей довели до отчаяния. Прошло несколько месяцев, выкупная цена остаётся прежней, жителей продолжают выселять принудительно, предлагая в качестве альтернативы соципотеку, то есть ещё одну кабалу, пусть и по льготным ставкам, но далеко не для всех подъёмную, или же коммерческий найм. О подъёме выкупной цены до рыночной речи не идёт.

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