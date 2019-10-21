Скопье, 21 октября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. 20 октября президент Северной Македонии Стево Пендаровски провел встречу лидеров политических партий страны, посвященную обсуждению решения Совета ЕС отложить обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС до весны 2020 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, по итогам встречи Пендаровски заявил, что все политические силы страны согласны с тем, что для Северной Македонии нет альтернативы вступлению в НАТО и ЕС.

В условиях разочарования населения итогами заседания Совета ЕС было принято решение о проведении досрочных парламентских выборов.