Нью-Йорк, США, 21 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Zuzana Cizikova Хоккей

В первом периоде хоккеисты «Ванкувера» забросили три шайбы, отличились Бо Хорват, Брок Бёзер и Джей Бигл. После этого «Рейнджерс» смогли отыграть лишь два гола, точные броски на счету Йеспера Фаста и Артемия Панарина.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 10 очков после восьми матчей. «Рейнджерс» идут на 29-м месте с четырьмя очками после шести игр.

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