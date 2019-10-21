Вильнюс, 21 октября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 21 октября, проходит масштабная переброска бронетехники США, которая будет примерно на полгода дислоцирована на полигоне Сильвестраса Жукаускаса, неподалёку от литовско-белорусской границы в Пабраде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Танк Abrams

Порядка 30 танков Abrams, 20 боевых машин пехоты Bradley, другая техника и 500 солдат США начали прибывать в Литву с 14 октября. Сегодня бронетехника США по автомобильным дорогам и на железнодорожном транспорте прибывает в Пабраде. Там американские военные с техникой будут оставаться до весны 2020 года, уточняет минобороны Литвы.

Отметим, что 500 солдат США с техникой станут дополнительной силой к батальону НАТО быстрого реагирования под командованием Германии, который насчитывает порядка 1200 солдат. Кроме них в Литве на авиабазе под Шяуляй дислоцированы истребители НАТО из так называемой миссии воздушной полиции, которые также обслуживает несколько сотен военнослужащих из разных стран НАТО.

Литва добивается постоянного присутствия военнослужащих США на своей территории.