Киев, 21 октября, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС в той редакции, которую ранее лоббировал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Об этом сегодня, 21 октября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Эксперт напомнил, что по поводу данной схемы ку руководства «Нафтогаза» ранее был конфликт с предыдущим премьером Украины, Владимиром Гройсманом.

«Почему три года не двигался анбандлинг (разделение «Нафтогаза» на отдельные компании)? Всё сохранилось в интересах господина Коболева… Он не хотел терять контроль над доходами от транзита», — сказал Землянский.

Он считает, что если такая схема сохранится ко второму чтению, после вступления в силу закона именно «Нафтогаз», а не новая структура, получит контроль над финансовыми потоками от транзита газа.

«Для депутатов подали так: «Всё будет хорошо, ГТС никому не продаём, её никто не купит». А «Нафтогаз» решил свои финансовые вопросы, они сохранят контроль над финпотоками, которые будут идти от транзита газа. Поэтому господин Коболев так настроен: «Вы что, надо договариваться, потому что транзит остановится»… Да, хорошо, она (труба) остается в собственности государства. Но будет ли это выгодно государству в перспективе? Стратегически никто об этом не говорит», — добавил Землянский.

Он считает, что после окончательного принятия закона секретариат Энергетического сообщества Евросоюза проведет тщательную проверку анбандлинга «Нафтогаза», поэтому заявлять об успешной реализации какого-либо плана по разделению пока рано.

«Европейцы будут очень долго разбираться с этой схемой, кто контролирует, куда идут финансовые потоки, как вообще функционирует? Они будут серьезно подходить к этому вопросу», — предупредил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2239−1, необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом» по европейским правилам. Документ предусматривает отделение газотранспортной системы (ГТС) из управления компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг). Оператором ГТС будет одноименная компания, которая подчинена министерству финансов Украины.

Однако депутаты заявили, что ко второму чтению подготовят ряд принципиальных правок к законопроект.

28 октября состоится очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа в формате «Украина — Россия — ЕС».В правительстве Украины заявили, что голосование в первом чтении нужно, чтобы Киев вышел на эти переговоры с «сильной позицией».