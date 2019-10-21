Пекин, 21 октября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Производство молочной продукции выросло почти на 50% за прошедшее десятилетие, сообщает 20 октября агентство Синьхуа.

(сс) damien_farrell Реклама молока в Пекине

Молочной продукции в Китае за 2018 год было произведено 26,87 млн тонн, а подушевое потребление достигло 34,3 кг, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Качество молочной продукции также возросло за последние несколько лет, в то время как доля продукции, не соответствующей стандартам качества, снизилась до 0,3% в 2018 году с 1,6% в 2014 году.

Китайские власти предприняли целый ряд мер по обеспечению качества молочной продукции, включая совершенствование законодательства и стандартов в этой индустрии при более жестком надзоре за их соблюдением. Точечные проверки осуществляются ежемесячно, а результаты проверок подводятся также раз в месяц. Всего в Китае зарегистрировано 762 производителя молочной продукции.