Киев, 21 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) поставил перед Украиной ряд условий для подписания новой программы кредитования, заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщило 21 октября информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

"Есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую. Это касается, во-первых, вопроса бюджета — это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности», — рассказала она.

По словам Рожковой, речь также шла о продолжении судебной, налоговой, таможенной и антикоррупционной реформ, а также о принятии закона о незаконном обогащении.

«В конце концов, по банковскому сектору, в принципе, будет проходить продолжение имплементации международных стандартов регулирования и надзора и, по сути, добавился небанковский финансовый сектор», — сообщила представитель НБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, после возвращения из США министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что после переговоров с МВФ у него служилось ощущение «экономического прорыва», на грани которого якобы находится Украина.