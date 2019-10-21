Москва, 21 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. По итогам финальных испытаний проекта «Одиссея», направленного на разработку технологий эффективного поиска пропавших в лесу, лучшим технологическим решением была признана комплексная система радиомаяков и беспилотных летательных аппаратов команды «Стратонавты». Все разработки, представленные в финале, были доработаны на средства грантового фонда АФК «Система» в размере 30 млн рублей.

Благотворительный фонд АФК «Система» Лучшим технологическим решением для поиска пропавших в лесу признана комплексная система радиомаяков и беспилотных летательных аппаратов команды «Стратонавты»

Проект «Одиссея» был инициирован благотворительным фондом АФК «Система» в июле 2018 года. По условиям проекта, ее участники должны разработать технологии, которые будут работать при любой погоде, в любое время суток и обеспечат эффективный поиск пропавшего в лесу, даже если у него нет с собой телефона или другого источника связи. За 1,5 года в проекте «Одиссея» приняли участие 130 инженерных команд из 42 городов России. В финальных испытаниях в октябре 2019 года на площади леса 314 кв. км команды демонстрировали экспертному сообществу, насколько их технологии масштабируются.

«В состав нашего решения входят беспилотные летательные аппараты, оснащённые бортовыми тепловизорами и видеокамерами высокого разрешения, мобильный центр управления поиском, система радиомаяков для детектирования и управления перемещениями отряда поисковиков и аэростаты, оборудованные системой ретрансляции сигналов, — рассказал Денис Ефремов, капитан команды «Стратонавты». — Все элементы решения объединены в единую радиосеть, где каждый маяк ретранслирует данные, полученные от соседних маяков. Это позволяет управлять несколькими устройствами одновременно, увеличивая зону поиска и возможности обнаружения пропавшего, и координировать работу поисково-спасательного отряда на площади до 300 кв. км в режиме реального времени, в том числе в местах без источника связи».

По словам Ефремова, беспилотники используются для детектирования территории в визуальном и тепловизионном режимах. Радиосвязь в условиях лесной местности обеспечивается с помощью аэростатов, оборудованных ретрансляторами радиосигнала. Свето-звуковые маяки в зоне поиска служат для привлечения внимания потерявшегося и связи с центром управления поиском, а также для отслеживания перемещения каждого поисковика в зоне поисков. Технология доказала свою функциональность, позволив обнаружить потерявшегося в лесу на площади 4 кв. км всего за 45 минут.

Преимуществом предложенного решения, по мнению председателя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева, является возможность эффективного использования отдельных элементов системы, в зависимости от зоны поиска и решаемых задач.

«Поисково-спасательные отряды России нуждаются в новых технологических решениях, — подчеркнул председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. — По статистике для поисково-спасательной операции на одного пропавшего приходится 100 волонтеров-добровольцев. Мы готовы уже сейчас использовать предложенную командой «Стратонавты» разработку, потому что мы видели, как показало себя устройство в ходе реальных испытаний. Это действительно работает и может повысить эффективность поисковой операции, а значит, будет больше спасенных жизней».

«Запуская проект «Одиссея», мы рассчитывали, что лучшие инженерные умы объединятся с добровольческим движением для создания технологий эффективного поиска пропавших в лесу. За полтора года мы получили три перспективных разработки, которые не раз доказали свою эффективность в полевых испытаниях. Их высоко оценили эксперты из поисково-спасательного движения и сотрудники МЧС», — отметила президент Благотворительного фонда «Система», организатор проекта «Одиссея» Анна Янчевская.

Кроме разработки «Стратонавтов», перспективными признаны технологические решения еще двух команд. Санкт-петербургская «Вершина» разработала двухдиапазонную оптическую систему поиска с автоматическим обнаружением людей в любое время суток. Система автономно обрабатывает большой массив фото‑ и видеоданных, а также может исследовать зону поиска площадью 15−20 кв. км в экстремальных погодных условиях всего за 3 часа. Эксперты отметили, что обработка данных в режиме реального времени, которая была достигнута благодаря существенной переработке электроники тепловизора и внедрению собственного программного обеспечения, способна существенно ускорить поиски.

Команда из Якутска «Находка» предложила для решения задачи систему звуко-световых радиомаяков. Технология базируется на взаимодействии всего комплекса: отряда спасателей, оборудования и самого потерявшегося человека. Все маяки объединены в единую радиосеть и могут работать в автономном режиме независимо от наличия сотовой связи. Звуко-световые маяки команды «Находка» уже помогали якутским спасателям находить пропавших в самых суровых природных условиях.

По словам представителя МЧС РФ России Алексея Поршева, все технологические решения, представленные в финале проекта «Одиссея», имеют перспективы внедрения для использования в поисково-спасательных работах.

Благотворительный фонд АФК «Система» Лучшим технологическим решением для поиска пропавших в лесу признана комплексная система радиомаяков и беспилотных летательных аппаратов команды «Стратонавты»

До весны 2020 года команды совместно с отрядами спасателей будут продолжать тестировать свои технические решения, участвуя в поисковых операциях в Московской, Ленинградской областях и Якутии. Это позволит им доработать свои решения под конкретные задачи поисков.

Инициатива «Одиссея» вошла в число лучших технологических проектов, представленных главе государства в сентябре 2019 года в рамках мероприятия Агентства стратегических инициатив. Также проект поддерживает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.