Москва, 21 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский констатировал деградацию органов опеки, которые превратились в репрессивный орган, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

«Органы опеки отбирают детей. Это что такое? Их задача — сберечь семью, а они скорее: сигнал — забрать детей. При маме забирают в детский дом: нет там апельсинов в холодильнике или игрушка не та. Репрессивный орган. Нужно помогать (семье)», — заявил Жириновский в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Ранее Жириновский отметил исчезновение понятия главы семьи.