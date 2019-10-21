В Ярославле при пожаре погибли два человека
Ярославль, 21 октября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Утром 21 октября в Ярославле произошел пожар в расселенном доме на улице Нахимсона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
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Огонь
Во время тушения пожарные обнаружили тела двух человек. Личность погибших устанавливается. Тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. СКР проводит доследственную проверку.