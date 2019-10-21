Копенгаген, 21 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Прокуратура Дании выразила свое недовольство качеством переводов, предоставляемых фирмой EasyTranslate. В связи с этим, ведомство отказалось от дальнейшего сотрудничества с компанией.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Мы приняли решение более не прибегать к услугам этого переводческого бюро, поскольку у нас возникали вопросы к качеству работы», — заявил глава ведомства Клаес Вестергор. В прошлом году фирма получила заказы также от министерства юстиции и министерства по делам иностранцев и интеграции Дании, однако с момента начала работы в адрес бюро неоднократно звучала критика. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Один из сотрудников EasyTranslate, в свою очередь, заявил следующее: «Мы сделали более 6000 переводов. Хотя мы и стараемся избегать ошибок, крайне сложно выявить и устранить все недочеты, особенно когда мы имеем дело с объемными документами на тысячи страниц».