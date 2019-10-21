Барселона, Испания, 21 октября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Акции протеста, которые продолжаются в Каталонии с 14 октября, в воскресенье, 20 октября, прошли спокойно. Об этом сообщает местная полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

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По данным правоохранительных органов, никаких серьёзных нарушений зафиксировано не было, пишет ТАСС. Всего в течение дня были задержаны четыре человека.

Напомним, относительно спокойным по сравнению с предыдущими днями был и шестой день протестов против приговора по делу о независимости Каталонии в субботу, 19 октября. Митинги обошлись без серьёзных столкновений между полицией и протестующими. Активисты вновь потребовали свободы для политзаключённых, а также прекращения «полицейских репрессий» против них.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября, после того как Верховный суд Испании вынес обвинительный приговор лидерам сторонников независимости за их роль в неудавшемся стремлении к отделению региона в 2017 году. Ситуация резко обострилась вечером 16 октября. Протестующие поджигали автомобили, а также бросали в офицеров полиции камни.

Всего в результате беспорядков пострадали сотни протестантов, более 200 полицейских получили ранения и травмы.